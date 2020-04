RC Lens : le club remercie les instances

true

Sur son site internet, le RC Lens félicite les instances pour les décisions prises ce mercredi, lesquelles devraient lui permettre de remonter en L1.

« Les deux premiers de National monteront en Ligue 2. Quant aux quatre derniers, ils seront relégués », a fait savoir Noël Le Graët ce mercredi. Pau et Dunkerque seront donc promus. Le Puy, Béziers, le Gazélec Ajaccio et Toulon descendront en National 2. Du côté du RC Lens, le club a réagi via un communiqué sur son site officiel.

Communiqué du Racing Club de Lens

➡️ https://t.co/u1eZ2lwKkS#rclens — Racing club de Lens (@RCLens) April 29, 2020



« Le Racing Club de Lens prend acte de toutes les décisions et orientations prises par la puissance publique, et notamment par le gouvernement et par la FFF ces derniers jours. Ces actes sages et raisonnables sont pour notre club synonyme de respect envers tous les acteurs de notre sport. »

Selon le RCL, il était impossible de reprendre les compétitions. « Si le haut niveau et la formation de talents requièrent forcément une volonté de dépassement de soi, les conditions n’étaient malheureusement plus réunies pour que nous continuions à pratiquer le football et la compétition en toute sérénité. Le RC Lens a toujours placé la santé, l’accueil et la sécurité de tous comme des éléments primordiaux de son secteur d’activité et constate qu’ils ont été courageusement priorisés par l’ensemble des décideurs. Nous remercions les instances pour l’ensemble du travail accompli dans ces circonstances compliquées. Nous resterons évidemment attentifs aux décisions à venir, au mérite sportif qui semble devoir prévaloir et aux situations économiques complexes que les diverses décisions pourraient générer. »