RC Lens : le coronavirus frappe le club de plein fouet

La pandémie de coronavirus qui sévit actuellement en France frappe les clubs de L1 et L2 au portefeuille. Le RC Lens ne déroge malheureusement pas à la règle.

Les solutions affluent pour boucler le championnat mais elles restent soumises à une réalité : le degré de propagation du coronavirus. Et surtout la capacité des Français à respecter les consignes de sécurité édictées par Emmanuel Macron lundi soir afin de ne freiner la pandémie. Une sortie de crise arrangerait tout le monde, y compris les dirigeants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Face à l’épidémie de #Coronavirus et suite aux annonces des pouvoirs publics et des institutions sportives, le club ralentit son activité, son site internet, ses réseaux sociaux et ferme ses sites d’exploitation. #rclens pic.twitter.com/zxOOYdVvMt — Racing club de Lens (@RCLens) March 16, 2020

Le RC Lens, par exemple, semble ainsi déjà touché par la crise. Le club artésien a considérablement réduit ses activités depuis lundi. « Face à l’épidémie de Coronavirus et suite aux annonces des pouvoirs publics et des institutions sportives, le club ralentit son activité, son site internet, ses réseaux sociaux et ferme ses sites d’exploitation », a lancé le Racing sur Twitter hier après-midi.

Le stade Bollaert doit fermer ses portes

Dans cette même (dé)veine, les visites du stade Bollaert ont aussi été annulées, lui qui ouvre ses portes chaque samedi du mois. « Suite aux nouvelles consignes données par le Président de la République et par mesure préventive, nous avons pris la difficile décision d’annuler tous nos événements à venir », indique le message de l’office de tourisme de Lens-Liévin relayé par le site Lensois.com. Les temps sont durs.