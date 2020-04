RC Lens : le coup de gueule de Manuel Pérez en vue de la reprise

true

Alors que la reprise des championnats est évoquée pour juin, le milieu de terrain du RC Lens Manuel Pérez n’a pas caché son mécontentement.

La reprise des championnats va-t-elle avoir lieu ? Difficile de le savoir, sur le plan sanitaire tout d’abord, mais aussi en raison du mécontentement grandissant des joueurs. Le milieu du RC Lens, Manuel Pérez, le symbolise.

Sur son compte Twitter, le joueur lensois a confié son désarroi face à une reprise prématurée, regrettant notamment que les tests ne soient pas réservés à une population plus à risque. « Le football est-il au-dessus des lois ?! 2 mois qu’on nous parle de gestes barrières. Aujourd’hui, impossible à appliquer dans la reprise de notre activité, sans la dénaturer ! Des tests vont être réalisés, certes. Mais ne seraient-ils pas plus utiles à notre population la plus fragile comme nos seniors par exemple ? Et j’entends parler de solidarité, alors que tout le monde tire la couverture à soi et défend ses propres intérêts ! Quelle farce ! Amoureux du football, oui, mais pas de celui dont vous êtes en train de dresser le tableau ! Football et footballeurs sont souvent pris pour exemple, à tort ou à raison. Faites-en sorte que la balance penche du bon côté s’il vous reste un peu de décence et d’humanité. Le foot, c’est magnifique, mais la vie, c’est mieux ! A bon entendeur. »

Pour le moment, malgré les prises de parole multiples des joueurs, il semble bien que le scénario le plus probable reste celui d’une reprise dans le courant du mois de juin.