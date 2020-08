RC Lens : le Covid-19 entraîne l’annulation du match amical face au Sparta

true

Le RC Lens vient d’annoncer ce vendredi soir que son match amical prévu ce samedi soir à Bollaert face au Sparta Rotterdam ne pourra pas avoir lieu.

Plus les semaines passent et plus le Covid-19 semble faire des dégâts au sein des effectifs des clubs de football. De nombreux clubs de Ligue 1 sont touchés (FC Nantes, RC Strasbourg, OM, Montpellier…) et voilà que le RC Lens en est également la victime indirecte.

En effet, les Sang et Or devaient affronter le Sparta Rotterdam en match amical ce samedi soir à Bollaert. Seulement, des cas positifs ont été déclarés au sein du club néerlandais, obligeant à annuler le match par principe de précaution.

Le Sparta Rotterdam vient d’informer le #rclens que des cas COVID avaient été détectés au sein de son effectif.

Le club se voit dans l’obligation d’annuler la rencontre Lens – Sparta Rotterdam puisque les conditions sanitaires pour la disputer ne sont plus optimales.#RCLSPA pic.twitter.com/yb3kBeOPEM — Racing Club de Lens (@RCLens) August 14, 2020

Pour le moment, le club nordiste ne sait pas si un autre adversaire sera trouvé en dernière minute pour disputer cette rencontre amicale.