RC Lens : le début d’année 2020 inquiète les supporters des Sang et Or

Les supporters du RC Lens semblent un peu contrariés par les débuts poussifs des Sang et Or depuis le début de l’année civile.

Le RC Lens va tenter de rebondir contre l’ESTAC lors de la 23e journée de L2 (21h). Incapables de s’imposer lors des trois derniers matches, avec 3 points au total, les hommes de Philippe Montanier n’auront pas la tâche aisée à Bollaert, où la pelouse est en souffrance.

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Si les supporters des Sang et Or ont applaudi la gestion du mercato opérée par les dirigeants cet hiver, ils semblent beaucoup moins positifs concernant les derniers résultats de l’équipe fanion. Via un sondage publié par le site Lensois.com, 73% des personnes interrogés nourrissent ainsi des inquiétudes concernant le début d’année poussif du RC Lens.

L’inquiétude grandit chez les supporters

Seulement 27% restent confiants au regard de la situation au classement et du contenu des performances des troupes de Montanier. Pour mémoire, le champion d’automne pointe désormais à cinq longueurs du FC Lorient, en tête de la Ligue 2. Derrière, l’AC Ajaccio complète le podium à quatre unités du RC Lens.