RC Lens : le départ de Montanier n’a pas heurté le vestiaire

Le RC Lens repart sur un nouveau cycle. Après Philippe Monatnier, voici venu le temps de Franck Haise. L’ancien entraîneur de la réserve a pris en mains les rênes de l’équipe fanion et a 12 matches pour faire ses preuves d’ici à la fin de la saison.

🔴 Avis aux supporters du @RCLens, ✔ Tous les supporters identifiés aux couleurs lensoises seront priés de se rendre en parcage visiteurs (accès : rue Francis de Miomandre).

✔ La vente des billets pour accéder au parcage débutera lundi 2 mars à 19h au stade Charléty.#PFCRCL pic.twitter.com/DdQEAGBYn1 — Paris FC (@ParisFC) February 28, 2020

Haise ne partira d’une feuille totalement blanche au RC Lens lundi à Charléty face au Paris FC (20h45) puisque son vestiaire ne semble pas spécialement marqué par le départ de son prédécesseur sur le banc des Sang et Or.

« Honnêtement, je trouve le groupe bien »

« Honnêtement, je trouve le groupe bien, a fait savoir Yannick Cahuzac dont les propos sont relayés par le site Lensois.com. Il y a un nouveau coach, les cartes sont redistribuées, une émulation se créée et tout le monde est au taquet pour jouer. Le groupe vit bien, est sain et a envie d’être le plus rapidement possible. Pour avoir déjà vécu des changements d’entraîneur, on peut apparenter cela à des électrochocs. Tout le monde peut prétendre à une place. »