RC Lens : le discours cash et cinglant de Cahuzac après Grenoble (0-0)

Hier soir, au terme d’un match sans relief, le RC Lens s’est contenté du match nul dan son antre de Bollaert face à Grenoble (0-0). Une mauvaise opération pour les hommes de Philippe Montanier, qui avaient pourtant l’occasion de revenir sur Lorient et de creuser l’écart sur le troisième de Ligue 2, Ajaccio.

Interrogé après la (triste) rencontre, Yannick Cahuzac n’a cherché aucune excuse quant au comportement des Sang et Or. Et comme d’habitude avec l’ancien bastiais, le discours est dénué de toute langue de bois. Propos retranscrits par le site Maligue2.

« Pas d’excuses, on n’a pas été bons »

« Ce n’était vraiment pas un grand match, je pense même un match de merde. Ça arrive mais il ne faut pas que ce soit trop souvent. Il va falloir que l’on travaille. Rien n’est fait, il faut travailler au quotidien, c’est comme ça qu’on y arrivera. Si j’avais une explication, nous aurions essayé tous ensemble de résoudre le problème. Il ne faut pas se chercher d’excuses, on n’a pas été bons. On va relever la tête et essayer de récupérer les points perdus à l’extérieur. »