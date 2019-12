RC Lens : le meilleur passeur de L2 est Sang et Or 

true

Champion d’automne avec un point d’avance sur le FC Lorient, le RC Lens compte ses bons points pour finir cette année 2019 riche en émotions.

Le RC Lens peut laisser venir en 2020. Avec un point d’avance sur le FC Lorient à la trêve hivernale, les Sang et Or ont terminé champions d’automne après une dernière ligne droite en 2019 parfaitement gérée. La victoire à Bollaert contre Niort samedi dernier (1-0) a notamment permis au RC Lens d’afficher toute sa palette dans le domaine offensif, une voie prometteuse aux yeux de Tony Mauricio.

« On a fait ce qu’il fallait et on va se reposer désormais pour bien repartir en janvier. Ce n’était pas facile. On sait que les équipes qui viennent à Bollaert donnent tout défensivement. Il n’y a pas trop d’espaces mais nous gagnons les matches. C’est le plus important ! Nous avons un jeu assez varié, c’est important pour destabiliser l’adversaire. Le job a pu être fait », a glissé le milieu du RC Lens.

Mauricio distribue le caviar à la louche

Lensois.com rappelle que ce même Mauricio est le joueur ayant distribué le plus de passes décisives en Ligue 2 sur l’année 2019 ! Sous le maillot du Valenciennes FC, le joueur de 25 ans en avait offert 7, plus 3 sous la tunique lensoise. Cette année, Mauricio a également trouvé le chemin des filets à 5 reprises dont 4 avec le RC Lens, ce qui gâche rien.