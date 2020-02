RC Lens : le Mercato hivernal a emballé les supporters des Sang et Or

true

Le RC Lens va tenter de rebondir contre l’ESTAC (21h). Incapables de s’imposer lors des trois derniers matches, avec 3 points au total, les hommes de Philippe Montanier n’auront pas la tâche aisée à Bollaert, où la pelouse est en souffrance.

Avant de penser au domaine purement sportif, le site Lensois.com a interrogé ses lecteurs pour avoir son opinion sur le mercato écoulé. Via un sondage, on peut se rendre compte que le marché réalisé cet hiver par les Sang et Or a pleinement contenté les supporters artésiens.

Un Mercato actif dans le sens des départs

Ces derniers sont ainsi 83% à juger le mercato hivernal positif, l’effectif ne s’étant pas affaibli et peut-être même renforcé. Seulement 17% des personnes interrogées pensent que le RC n’est pas armé pour tenir la distance après cette période hivernale. Pour mémoire, le RC Lens a enregistré en janvier l’arrivée en prêt avec option d’achat de Corentin Jean en provenance du Toulouse FC. Walid Mesloub (Umm Salal), Benjamin Moukandjo (Valenciennes), Arial Mendy (prêt avec option à Orléans) et Maxence Carlier (transfert définitif à Laval) ont alimenté le rayon des départs.