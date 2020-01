RC Lens : le mois de janvier, Jean, le Mercato… Les vérités de Philippe Montanier

true

Sur le mois sans jouer

« On ne va pas refaire une préparation foncière, mais on met des charges un peu plus importantes. Le groupe avait un programme à suivre pendant les fêtes et il n’y a eu aucune entorse. Ça montre qu’il y a de l’envie et de la discipline ».

Sur l’importance des échéances de janvier

« Janvier sera important mais pas décisif. En août, on a perdu contre Le Havre puis à Troyes, on a fait nul à Clermont et à Grenoble. Et pourtant on est premiers. Bien sûr, c’est important de battre les concurrents directs mais rien ne sera définitif et on est capables de faire une grosse série ».

Sur Corentin Jean

« Il a un jeu d’appels qu’on n’a pas trop. On a de bons axiaux, des joueurs de ballon. Corentin peut nous amener une expérience, une capacité à jouer dans la profondeur. Et il est prêt physiquement ».

Sur le Mercato

« Il y aura des attaques sur nos joueurs mais je ne vois pas le club lâcher. Compte tenu de notre position, de l’équilibre et de la dynamique, on n’a pas d’intérêt ».