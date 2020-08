RC Lens : le nouveau maillot domicile dévoilé (officiel)

true

Dans une belle vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le RC Lens a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine.

Le RC Lens a dévoilé son nouveau maillot domicile dans une courte vidéo. Le Sang et Or revient encore plus fort avec un dos entièrement jaunâtre. Les lignes traditionnelles des tuniques lensoises apparaissent nettement pour encore plus de rappel.

On retrouve des symboles du dernier ensemble porté par les joueurs en Ligue 1. C’est un supporter qui a été choisi pour apparaître dans la création. Preuve s’il en fallait de la proximité existante encore le peuple de Bollaert-Delelis et le club de l’Artois. Le RC Lens devrait étrenner son maillot domicile, lors de la 2e journée, pour la réception du PSG.