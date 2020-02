RC Lens : le Racing a perdu une pointure avec Montanier

true

Philippe Montanier n’est plus l’entraîneur du RC Lens. Le club artésien a décidé d’écarter son entraîneur mardi après-midi afin de confier les rênes de l’équipe fanion à Franck Haise, jusque-là en charge de la réserve.

L’ancien entraîneur de la Real Sociedad sera resté un an et demi en Artois et aura marqué les esprits… au niveau des résultats. Comme le relaye le site Lensois.com, Montanier est en effet l’entraîneur du RC Lens qui affiche la plus grosse moyenne de points pris en championnat au 21e siècle !

Montanier devance Gillot et Casanova

Sous sa coupe, le RC Lens a tourné à une moyenne de 1,72 points (Ligue 2 uniquement), pour devancer Francis Gillot (de début 2005 à juin 2007, Ligue 1 uniquement) dont la moyenne est de 1,57 points par rencontre. Alain Casanova complète ce podium (1,55 points, Ligue 2 uniquement), suivi de Joël Muller (1,51, Ligue 1 uniquement), Jean-Guy Wallemme (1,40, Ligue 2 et Ligue 1) et enfin Antoine Kombouaré (1,33, Ligue 2 et Ligue 1). Montanier aura enfin engrangé 110 points en 64 rencontres à la tête du RC Lens. Haise débutera lui son mandat sur le banc lensois lundi à Charléty contre le Paris FC (20h45).