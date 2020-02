RC Lens : le vestiaire des Sang et Or accuse salement le coup

true

Le RC Lens a perdu la clé. Déjà défaits à Châteauroux lundi dernier, les Sang et Or se sont lourdement inclinés samedi à Bollaert devant une équipe du SM Caen très opportuniste (1-4). Philippe Montanier n’avait pas masqué son dépit après la rencontre et ne peut plus occulter la mauvaise passe de son équipe depuis le début de l’année 2020.

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Conscient de ce trop-plein d’ondes négatives, le coach du RC Lens a encouragé ses joueurs à se laver la tête pour penser à autre chose et revenir plus déterminés que jamais lundi prochain contre le Paris FC (27e journée, 20h45).

« Les joueurs étaient très affectés après la rencontre »

« On va couper un peu, s’oxygéner les têtes. Les joueurs étaient très affectés après la rencontre, a expliqué Montanier dont les propos sont relayés par le site Lensois.com. Après ce n’est qu’un match, il faut évacuer le passé. L’objectif est de souffler le week-end et de redémarrer une semaine classique. On reprend mardi. » Au classement, le RC Lens compte désormais un point de retard sur l’AC Ajaccio et sept sur le FC Lorient, plus que jamais leader de L2.