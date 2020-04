RC Lens : le vestiaire entretient sa complicité pendant le confinement

true

Malgré la période de confinement qui plombe le quotidien de tous les clubs, les joueurs du RC Lens continuent de bien rigoler via les réseaux sociaux.

Le RC Lens pourrait monter en L1 même si la saison devait s’arrêter aujourd’hui. En compagnie du FC Lorient, c’est l’un des scénarios sur lesquels planchent les instances à l’heure actuelle devant la crise sanitaire liée au coronavirus.

Ce thème a sans doute dû être évoqué chez les joueurs du RC Lens. Si ces derniers ne sont plus réunis dans l’intimité du vestiaire, cela ne les empêche en effet pas de continuer à échanger entre eux à distance via les réseaux sociaux. Les Sang et Or ont même l’air d’aimer beaucoup ça…

Les Sang et Or se tapent des barres à distance

« On reste à la maison, on fait du sport, on regarde des séries, des films, des dessins animés. Le foot, ça manque, estime Cheick Traoré (25 ans) dont les propos sont relayés par Lensois.com. Je suis un bras cassé ! Le bricolage, je sais faire grâce à l’école, mais le jardinage, non ! En cuisine, je suis un vrai cuisto… vous pouvez demander à Manuel Perez, il va vous le dire… Je sais faire des pâtes, du riz, des omelettes… C’est tout ! J’ai beaucoup de nouvelles de certains joueurs, Manu (Perez), Clem (Michelin), Simon (Banza), Charles (Boli), Steven (Fortes)… On s’envoie des vidéos assez drôles et on se tape des barres tous ensemble, comme si on était dans le vestiaire, mais par les réseaux sociaux. Ce qui me manque le plus c’est d’être à l’entraînement, la compétition et de se taper des barres avec les potes dans le vestiaire. Mais si on fait ça c’est pour la bonne cause ! »