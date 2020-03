RC Lens : Leca partage un moment touchant pour oublier le confinement

true

Jean-Louis Leca, le gardien du RC Lens, a trouvé un joli moyen de combattre l’ennui pendant la période de confinement.

Comme tous les Français, le gardien de but du RC Lens doit prendre son mal en patience chez lui. Le portier des Sang et Or est contraint au confinement à domicile en raison de l’épidémie de coronavirus.

Et Jean-Louis Leca a visiblement décidé de mettre cette période à profit pour partager de jolis moments en famille. Par le biais des réseaux sociaux, le RC Lens a en effet partagé un instant musical magnifique avec sa fille.

Et la chanson choisie n’est pas anodine. Les Corons de Pierre Bachelet est en effet l’hymne qui retentit avant chaque match du RC Lens à Bollaert. Un joli moment de douceur dans cette période difficile.