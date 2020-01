RC Lens : Leca révèle un surprenant secret de vestiaire

false

Cadre du RC Lens depuis son arrivée il y a un an et demi, Jean-Louis Leca n’est pas du genre à avoir la langue dans sas poche. Le portier nordiste aime quand les choses sont dites et à ses yeux, cela représente même l’un des clés de la réussite d’une équipe.

Comme il l’explique dans un entretien à la Voix des Sports relayé par maLigue2, hausser le ton peut avoir du bon dans un groupe. « Est-ce qu’un groupe qui s’entend bien s’engueule ? Pas plus tard qu’hier à l’entraînement. Si ça ne s’engueule pas, ce n’est pas bon », a estimé Jean-Louis Leca.

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Pour le gardien corse, ces moments de friction cachent en effet une ambition commune et n’empêchent pas une vraie vie de groupe. « Il n’y a que des compétiteurs dans ce groupe et ça chambre souvent. Mais dans les moments clés, c’est tout le monde ensemble. C’est primordial d’avoir une équipe de potes pour viser le plus haut. Tout ça s’entretient chaque jour. Ça s’est vu sur la première partie de saison et il faut que ça dure », a conclu Leca.