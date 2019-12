RC Lens : les 3 satisfactions du succès face au Chamois Niortais (1-0)

false

Grâce à un but de Gaëtan Robail en début de deuxième période, le RC Lens a battu Niort (1-0) et arraché le titre de Champion d’automne de Ligue 2. Les 3 choses à retenir.

Un succès logique des Sang et Or

Sur le pont ce samedi après-midi (15h), le RC Lens avait une occasion en or d’arracher le titre de Champion d’automne en Ligue 2. Le FC Lorient ayant lourdement chuté à Valenciennes (0-3), les Sang et Or n’avaient finalement qu’à battre les Chamois Niortais pour doubler les Merlus. Si la victoire fut lente à se dessiner, notamment du fait de la bonne prestation du portier adverse Quentin Braat, ce succès précieux à Bollaert place le Racing sur la voie royale. Sur le match, il n’y a d’ailleurs rien à dire tant les Lensois ont dominé les débats et ce même en jouant 20 minutes à un de moins.

Gaëtan Robail au top, Simon Banza entrée ratée

En début de saison, Gaëtan Robail a essuyé quelques critiques sur ses prestations. A Lens, l’ancien Valenciennois était attendu comme l’une des recrues phares et il a parfois eu du mal à se mettre au niveau. Mais, in fine, sa première partie de saison est loin d’être infâmante avec 6 buts et 2 passes décisives en 15 titularisations. Ce samedi, il est revenu en tête du classement des buteurs du club, ex-aequo avec Simon Banza, rentré en cours de jeu (64e) et vite expulsé pour un tacle par derrière (72e).

Lens royal à Bollaert

Pour monter en Ligue 1, il est nécessaire de performer à domicile. A Bollaert, le RC Lens s’applique sur cette première partie de saison : 9 matches, 7 victoires, 1 nul et 1 défaite (face au Havre). C’est simple, avec 22 pts glanés, le Racing est tout simplement la meilleure équipe de Ligue 2 sur ses terres. Les hommes de Philippe Montanier devance l’invaincue ASNL (10 matches, 5 victoires, 5 nuls). Les Artésiens ont également la 2e attaque à la maison (15 buts, devancé par Rodez à 17 réalisations) et la meilleure défense (4 buts encaissés seulement).