RC Lens : les blessés, la dynamique, Corentin Jean… Les mots de Montanier avant Grenoble

Le point santé

« Pour Jonathan Gradit et Manu Perez, je pense que ce sera juste pour lundi. Manu a toujours de bonnes douleurs aux ischios. Jonathan va beaucoup mieux mais il faut maintenant qu’il reprenne le terrain. Il n’y a pas d’autres joueurs indisponibles ».

Sur l’importance d’enchaîner à Bollaert

« Notre équipe dégage une certaine maturité et solidité pour déjouer des matchs un peu piège. Grenoble est l’une des meilleures équipes sur les deux derniers mois de championnat. On devra faire preuve d’humilité et avoir de l’ambition. Ce serait une grosse performance d’enchainer deux victoires à domicile. On va tout faire pour ! »

Lens meilleur en 2e période

« Généralement, les équipes marquent plus de buts en seconde qu’en première période. Ça l’est d’autant plus à Lens. L’intensité de jeu de nos joueurs peut user nos adversaires. On arrive à se créer pas mal d’occasions et c’est une bonne chose. Maintenant il faudrait les concrétiser plus rapidement dans le match ».

Sur les débuts de Corentin Jean

« L’intégration humaine et sur le terrain de Corentin Jean a été faite rapidement et comme il faut. Ce qu’il montre à l’entraînement l’encourage aussi à augmenter son potentiel confiance ».

Sur l’intégration des jeunes

« Depuis le début de la saison, deux à trois fois par semaine, de jeunes joueurs prometteurs s’entraînent avec nous. Ce n’est pas une récompense. Ça rentre dans le cadre de leur formation. Ils progressent un peu plus en côtoyant les pros. Avec le staff on est très attentif à l’évolution des jeunes. Après, quand on voit notre banc de touche, ce n’est pas simple pour un jeune de faire sa place ».

Retranscription : compte Twitter du RC Lens et Lensois.com.