RC Lens : les Red Tigers réclament l’union sacrée

true

Contraints de se tenir loin de Bollaert en raison du Covid-19, les Red Tigers n’en oublient pas pour autant leur responsabilité sociale, eux qui comptent plusieurs milliers d’adhérents et sont très impliqués dans le tissu associatif. Via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, ils ont rappelé que l’heure était à l’union sacrée, même avec les ultras d’autres clubs.

« Le plus grand match du XXIe siècle vient de débuter, à nous de le terminer. Adversaires sur le terrain, opposés en tribune, c’est unis et unies que nous triompherons. Soyons solidaires, ensemble, faisons preuve de bon sens et adoptons les gestes élémentaires d’hygiène et les mesures barrières. Et cette période trouble, c’est tous ensemble que nous gagnerons. Il sera bien temps de faire les comptes et le bilan ensuite. »

Le reste du communiqué est du même acabit et fait honneur à un groupe ultra qui avait été pointé du doigt il y a quelques années pour les débordements de certains de ses membres. C’est dans la difficulté que la grandeur des gens se révèle et, à ce niveau, les Red Tigers n’ont pas de leçon à recevoir.