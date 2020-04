RC Lens : les Sang et Or auraient un club jumeau en Bundesliga

true

Pour Benjamin Stambouli, les valeurs du RC Lens et de Schalke04 sont très proches. C’est pourquoi les joueurs ont accepté spontanément de gros sacrifices.

Ancien joueur du MHSC et du PSG, désormais à Schalke04, Benjamin Stambouli a signé avec ses partenaires une charte avec son club afin de baisser son salaire jusqu’au terme de la crise sanitaire du coronavirus. Une décision appréciée comme il se doit en Allemagne et impulsée par les joueurs eux-mêmes.

Dans les colonnes du « Parisien / Aujourd’hui en France », le milieu de terrain français a justifié cette décision collégiale… Mettant en avant une mentalité proche de celle des Sang et Or en France : « Schalke porte des valeurs de solidarité un peu comparables à celles de Lens en France avec ses supporters issus du monde minier. On a voulu s’inscrire dans cette veine. On se devait, en quelque sorte, de se montrer dignes de l’histoire du club ».

Du côté du RC Lens justement, les discussions sont toujours en cours avec l’UNFP pour arriver à un accord permettant de protéger le club de tout désastre économique…