RC Lens : les Sang et Or ne gagnent plus en 2020, Montanier reste optimiste

Incapable de gagner le moindre match en 2020, le RC Lens n’a pas perdu non plus. Philippe Montanier n’est pas encore inquiet.

Si le RC Lens ne gagne plus en Ligue 2 depuis le début d’année 2020 (3 nuls consécutifs), les Sang et Or sont néanmoins parvenus à ramener un bon point de leur déplacement périlleux au Havre (0-0). Un résultat qui ne trouble pas Philippe Montanier.

« C’est un bon point. Je trouve que l’on a fait un gros match. On a été mis en danger surtout sur coups de pied arrêté. Je crois que l’on concède un seul tir cadré. Pour un match à l’extérieur contre un prétendant à la montée, c’est pas mal », a expliqué le coach lensois à chaud sur « beIN Sports ».

S’il s’est fait quelques frayeurs sur coup de pieds arrêtés (« On a déficit de taille, ils ont de bons tireurs »), l’ancien coach de Rennes n’a « rien à reprocher » à ses joueurs même si la série actuelle le contrarie : « On est toujours soucieux, mais pas inquiet de ne plus gagner. Je pense que ça va venir, car on n’est jamais loin de l’emporter. Il faut préserver et que l’on trace notre route ».