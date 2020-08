RC Lens : les Sang et Or obtiennent le nul face à Genk (1-1)

false

Le RC Lens, en match amical, a concédé le match nul, 1-1, face aux joueurs belges de Genk. Un nouveau match est prévu à 16 heures.

Toujours pas de victoire pour le RC Lens. Les Lensois, il y a quelques minutes seulement, ont en effet concédé un match nul contre les Belges de Genk. Un second match doit débuter dans quelques minutes, à 16 heures.

Le but des Sang et Or a été inscrit par Ignatus Ganago (60e).