RC Lens : les Sang et Or trustent la moitié de l’équipe-type de L2 !

Champion d’automne en Ligue 2, le RC Lens est le club le plus représenté dans le onze-type de la mi-saison dévoilé ce mardi par la LFP suite aux votes des supporters. En effet, alors qu’ils étaient six en lice, les fans des Sang et Or se sont prononcés massivement pour que cinq d’entre eux figurent dans cette équipe.

Deux Lorientais, deux Ajacciens, un Troyen et un Havrais complètent le onze

En défense, Massadio Haïdara et Aleksandar Radovanovic ont été nommé, tout comme le capitaine Guillaume Gillet au milieu et les attaquants Gaëtan Robail et Florian Sotoca devant. On retrouve également deux joueurs du FC Lorient (Nardi, Abergel), deux Ajacciens (Kalulu, Coutadeur), un Troyen (Kouyaté) ainsi que le meilleur buteur du championnat, le havrais Tino Kadewere.

Aux Lensois de confirmer leur bonne première partie de saison en allant chercher l’une des deux places synonymes de retour en Ligue 1 à l’issue de la saison. Rappelons que si la Ligue 2 reprend ses droits ce vendredi, le Racing a vu son match face à l’En Avant Guingamp reporté au 18 janvier prochain suite au décès tragique du défenseur breton Nathael Julan.