RC Lens : les supporters valident le renvoi de Philippe Montanier

La directeur du Racing Club de Lens a pris une décision radicale ce mardi en renvoyant son entraîneur, Philippe Montanier. Certes, l’équipe battait de l’aile ces dernières semaines mais elle est présente dans le Top 3 depuis le début de la saison. Cependant, cette destitution est validée par les supporters et c’est bien là l’essentiel.

Interrogé par le site Lensois.com, le président de la Fédération Lens United, Arnaud Desmaretz, a reconnu qu’il fallait changer quelque chose : « Même si on respecte le personnage, on est obligé de constater que depuis la reprise, plus grand-chose fonctionne. On n’arrive plus à gagner et on a du mal à s’expliquer les choses. Avant la trêve, on est champions d’automne et depuis la reprise, on est plus en position de relégable ».

« La direction du club s’est positionnée sur une action forte. Est-ce la bonne, la mauvaise, je ne sais pas, mais j’ai pleinement confiance envers le travail d’Arnaud Pouille et de Joseph Oughourlian. J’espère que ce sera le bon choix pour obtenir la montée. J’ai le sentiment que l’on joue nos matches de la même manière depuis le début du championnat. C’était positif jusqu’à la trêve, aujourd’hui, ça l’est un peu moins. Franck Haise va se retrouver aux premières loges, si on le positionne à ce poste, c’est qu’il a les compétences pour. »