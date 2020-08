RC Lens : les ultras sang et or prennent une décision lourde de conséquence

true

Le Kop Sang et Or a publié un communiqué pour expliquer qu’il ne ferait pas vibrer Bollaert tant que l’affluence sera limitée dans les stades.

Lorsque la Ligue a pris la décision d’arrêter les championnats de L1 et de L2, officialisant la montée du Racing Club de Lens, la plupart des médias ont insisté sur la joie de retrouver l’ambiance incomparable de Bollaert dans l’élite. Sauf que pendant plusieurs semaines encore, il n’y aura pas d’ambiance !

En effet, le Kop Sang et Or a annoncé via un communiqué qu’il n’animerait plus la célèbre tribune Marek jusqu’à nouvel ordre. En cause ? Les règles imposées par l’Etat, limitant à 5.000 personnes maximum les manifestations de toutes sortes, sauf dérogation. Et quand bien même il y aurait dérogation, l’affluence maximale ne saurait dépasser la moitié de la capacité du stade.

“Nous concevons le football comme un moment de partage, de communion et de fête. Nous ne pouvons imaginer une reprise sans l’intégralité des supporters car elles vont à l’encontre de notre vision du supportérisme. Ayant bien conscience des enjeux économiques importants d’une reprise sportive, nous ne pouvons concevoir à notre effigie une reprise de la sorte en nous imposant de laisser des supporters lensois sur le carreau. En ces conditions et d’un commun accord, nous prenons la lourde décision de ne plus animer le stade Felix Bollaert-Delelis jusqu’à nouvel ordre. En espérant pouvoir retrouver rapidement cette ferveur dans les stades qui nous rassemble tous, nous souhaitons à notre Racing un éclatant début de saison et un rapide maintien.”