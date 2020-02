RC Lens : l’inquiétude grandit autour des Sang et Or

true

Le RC Lens reste sur deux défaites consécutives, dont la dernière samedi contre le SM Caen à Bollaert (1-4), a marqué les esprits chez les supporters des Sang et Or.

Le RC Lens a perdu la recette du succès. Solides champions d’automne fringants à la trêve, les Sang et Or viennent d’enchaîner deux défaites préoccupantes contre Châteauroux et Caen (1-4). La largesse de la seconde, encaissée qui plus est à Bollaert, n’est pas de nature à rassurer les supporters du club artésien.

Les supporters inquiets devant Lorient et Ajaccio

Interrogés via un sondage publié par le site Lensois.com, ces derniers sont ainsi pas moins de 84% à penser qu’il faut s’inquiéter devant cette dynamique inverse à celles du FC Lorient et de l’AC Ajaccio. A contrario, 16% des supporters interrogées restent sereins et semblent penser que ce passage à vide ne sera qu’une étape forcée vers la montée en L1 au printemps.

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« On verra. On savait que l’on aurait des moments difficiles. On en a connu durant la première partie. C’est un moment dur, car depuis le début de l’année, nous ne sommes pas performants. Même s’il y a eu de très bons matches, on reste sur 2, 3 mauvaises prestations. On va débriefer ensemble, c’est là que l’on va voir la qualité du groupe pour pouvoir se sortir de là », a conclu Philippe Montanier.