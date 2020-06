true

Frédéric Meyrieu, l’ex-milieu offensif du RC Lens, de 1993 à 1996, se réjouit de revoir les Sang et Or en Ligue 1.

»Bien sûr, ça me fait plaisir de revoir Lens en Ligue 1. J’attendais que le club remonte comme tous les supporters lensois depuis 5 ans ! Metz, qui est le dernier club dans lequel j’ai évolué, était remonté en L1, il ne manquait donc plus que Lens’‘, se satisfait Frédéric Meyrieu, qui est depuis 9 ans le directeur technique du Racing Football Club Toulon.

»Lens, c’est un vrai club de football, comme Saint-Étienne et Marseille »

Et à lui d’ajouter : »Les joueurs sont parvenus à accrocher cette seconde place, même s’il faut dire que l’arrêt définitif du championnat leur a été profitable car ils n’avaient qu’un petit point d’avance sur Ajaccio. Ce n’était pas évident car il y avait une certaine pression qui s’installait, le public s’impatientait. C’est vrai que ça faisait quelques années que Lens souhaitait monter mais n’y arrivait pas. Il ne manquait pas grand chose… Mais là cette saison, l’effectif était un peu plus homogène et le public a répondu présent comme toujours. Cette remontée me rend forcément heureux car Lens, c’est un vrai club de football, comme Saint-Étienne et Marseille. Ce sont des clubs avec de grosses ambiances. Il y a des supporters, une ville et même toute une région derrière leur club. Pour moi, c’est très important de les voir en Ligue 1. »

Enfin, le Varois a gardé le contact avec certains Chtis. Et il n’hésite pas à traverser la France pour « monter » les voir. « Je garde de très bons contacts à Lens. Je n’hésite pas à remonter dans le Nord lorsque j’ai le temps pour revoir des gens que j’ai cotôyés dans le football, comme Roger Boli par exemple. »