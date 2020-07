RC Lens, LOSC : le jour où Gaël Kakuta faisait la misère à Eden Hazard

false

Avant de connaître une carrière chaotique qui l’a mené jusqu’en Chine, Gaël Kakuta était une pépite du RC Lens, le club où il fait son come-back. Souvenir.

Treize ans après son départ du RC Lens, Gaël Kakuta (28 ans) revient à ses premiers amours. Originaire de Lille mais formé à la Gaillette, le milieu offensif a laissé une grande image dans l’Artois. Notamment auprès de ses formateurs de l’époque.

Dans un article sur « l’ex-enfant prodige », la « Voix du Nord » a donné la parole à Georges Tournay, l’ex responsable des jeunes chez les Sang et Or qui se souvient encore très bien du phénomène Kakuta… Et des misères qu’il infligeait au LOSC à ses débuts.

« Un jour, on a battu les jeunes du LOSC, avec qui on se tirait la bourre. Gaël a mis un but exceptionnel. Il a a gagné le match à lui tout seul. Eden Hazard était en face, et on ne voyait que Gaël. C’était un gamin gentil qui faisait l’unanimité », raconte l’éducateur.

Des années plus tard, le gamin a grandi, s’est un peu perdu suite à son départ avec pertes et fracas à Chelsea. A Lens, il aura enfin l’occasion de faire vibrer le stade Bollaert-Delelis, l’enceinte qui le faisait rêver lorsqu’il était enfant…