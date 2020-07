RC Lens, LOSC – Mercato : Duverne revient sur son refus de signer chez les Dogues

true

Ex-joueur du RC Lens, Jean-Kévin Duverne (Stade Brestois, 23 ans) avait refusé de trahir les Sang et Or pour signer au LOSC. Il s’en justifie encore aujourd’hui.

A 23 ans, Jean-Kévin Duverne est amené à devenir l’un des piliers du Stade Brestois. Il faut dire qu’avec le départ de Jean-Charles Castelletto une place d’envergure dans le vestiaire s’est libérée et l’ancien Lensois, qui a déjà fait preuve de caractère dans sa jeune carrière est prêt à s’en saisir.

Arrivé il y a un an en Armorique après un long bras de fer avec son club formateur autour d’un litige contractuel (il se considérait libre), « JK » ne s’est jamais laissé dicter aucun de ses choix. Pas même à 20 ans en 2017 quand le Racing, qui avait besoin d’argent, avait tenté de le transférer au LOSC où Marcelo Bielsa le voulait.

A l’époque, Jean-Kévin Duverne avait posé son véto. Dans les colonnes du « Télégramme », il revient sur ce refus qui avait beaucoup fait parler et en avait fait la coqueluche des supporters lensois : « Lille ? Je n’avais même pas répondu, en fait. Mon but est de durer dans le foot, ne pas sortir du milieu. Des fois, tu vois des gars qui jouent une, deux saisons, puis plus rien. L’Angleterre me fait rêver, je veux marquer les esprits mais le faire par paliers, ne pas aller trop vite et ne pas être trop lent ». A Brest, « JK » est dans son tempo. Le grand envol est prévu pour 2021.