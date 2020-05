RC Lens, LOSC – Mercato : Sébastien Corchia clôt pour de bon la rumeur !

true

Sébastien Corchia l’a assuré à un site de supporters du LOSC : il n’y a aucun contact entre lui et le RC Lens pour une signature cet été.

Au début du mois de mai, le nom de Sébastien Corchia (prêté par le FC Séville à l’Espanyol de Barcelone, 29 ans) a circulé du côté du RC Lens. L’international tricolore (1 cape) aurait même été en négociations très avancées avec les Sang et Or. Une rumeur vite démentie par les représentants du joueur, bien conscient que le sujet est sensible vu le passé de Corchia au LOSC.

Dans un entretien au site « Le Petit Lillois », le latéral droit est à son tour sorti du silence pour démentir cette rumeur : « Comme l’a dit mon agent, je n’ai aucun contact avec le RC Lens », a-t-il lâché, se déclarant toujours autant supporter des Dogues, un club qu’il a quitté il y a trois ans.

« Trois ans après, je regarde toujours les résultats et l’actualité du LOSC. Ce club compte beaucoup pour moi et il sera toujours gravé en moi : le club, les supporters, la ville, les gens… J’ai beaucoup aimé ! », a-t-il ajouté. Une manière de tuer définitivement la rumeur de sa signature dans l’Artois ?