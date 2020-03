RC Lens : Gervais Martel a trouvé un nouveau club !

false

Ancien président du RC Lens, Gervais Martel s’investit aux côtés d’un club sénégalais, l’Avenir de Dakar, pensionnaire de 2e division. Comme le reprend le site Lensois.com, Martel a contribué à un accord entre ce club et Auchan, le sponsor maillot actuel du RC Lens, dont Martel est resté proche après son départ.

« J’ai eu une grande réussite avec les Africains en général et les Sénégalais en particulier et n’étant plus en fonction en France, j’ai voulu aider mon ami Saliou Fall et Avenir de Dakar, a-t-il commenté pour l’Agence de Presse Sénégalaise. Avec Avenir de Dakar, nous voulons nous inscrire dans le moyen terme avec l’ambition de jouer dans les années à venir dans l’élite sénégalaise tout en insistant sur le volet éducation et apprentissage à côté de la pratique du football. »

L’APS indique que Martel souhaite apporter une aide au niveau du matériel didactique. La mise en place d’un terrain en gazon synthétique est également prévue.