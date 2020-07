RC Lens : match nul en amical face à La Gantoise (1-1)

true

Pour son second match amical, lors de la préparation estivale, le RC Lens affrontait dans la journée la formation belge du KAA Gent.

Résultat, déjà acquis à la pause, un score de parité, 1-1. Ce sont les Sang et Or qui ont ouvert le score sur un pénalty de Sotoca (20e). La Gantoise a égalisé dix minutes plus tard, et toujours sur pénalty, par l’intermédiaire de Botaka.