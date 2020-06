RC Lens – Mercato : 1,5 M€ séparent encore Gaël Kakuta du Racing !

true

Si Gaël Kakuta est tombé d’accord avec le RC Lens, le deal se négocie désormais entre les clubs et le SC Amiens ne lâche rien.

Comme indiqué par « L’Equipe » samedi, le RC Lens et Gaël Kakuta (SC Amiens, 28 ans) sont bien tombés d’accord sur les contours d’une future collaboration de trois saisons. Mais si les Sang et Or avançaient en terrain conquis pour le milieu offensif, qui avait vite érigé le Racing en priorité devant ses autres pistes (ASSE, RC Strasbourg) et a même refusé une offr plus lucrative du Golfe, le plus dur commence désormais.

En effet, comme le rapporte « La Voix du Nord », les discussions menées avec Amiens sont encore loin d’une issue favorable. Sur le cas Kakuta, le club picard se montre inflexible : il faudra débourser 5 M€ pour s’offrir le milieu offensif formé à la Gaillette. Jusqu’à présent, Lens n’est pas monté au delà de 3,5 M€.

Si le gap de 1,5 M€ ne paraît pas insurmontable pour Lens qui dispose d’une enveloppe transferts générale avoisinant les 13 M€ hors vente, les Artésiens rechignent à monter plus haut. « Conscient que peu de joueurs de son effectif pourraient venir gonfler cette enveloppe en cas de départs – et qu’il ne peut pas l’amputer de manière trop conséquente avec le dossier Kakuta – le Racing se montrera lui aussi très exigeant en affaires », explique la « VDN ».