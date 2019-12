RC Lens – Mercato : Arnaud Pouille justifie l’arrivée de Corentin Jean

false

Le RC Lens n’a pas tardé à annoncer sa première recrue hivernale. Corentin Jean va renforcer l’attaque des Sang et Or pour au moins six mois.

Attendu depuis plusieurs jours, le prêt avec option d’achat de Corentin Jean (Toulouse FC, 24 ans) a été officialisé ce samedi en fin d’après-midi par le RC Lens. Sur le site officiel du club Sang et Or, l’attaquant de poche (1m70) a livré ses premiers mots.

« Ça fait un moment que les discussions avec le Racing ont débuté. Je n’ai pas hésité, je voulais venir dans ce club. A Toulouse, c’était un peu compliqué pour moi après ma grosse blessure. J’avais besoin de temps de jeu et d’un nouveau challenge. Le RC Lens était la bonne pioche. Ce club a de l’ambition et on sent un certain engouement autour de lui. C’est le projet qu’il me fallait ! », a expliqué celui qui retrouvera de nombreux anciens du Téfécé (Cahuzac, Michelin, Fortes, Debève) à la Gaillette.

« Son arrivée apporte encore plus de qualités »

Directeur général du Racing, Arnaud Pouille a justifié cette arrivée offensive : « Ce renfort est une très bonne nouvelle pour le groupe et pour le club. A travers nos échanges, nous avons ressenti une énorme volonté de la part de Corentin de nous rejoindre pour participer à cette magnifique aventure. Il vient relever un challenge personnel et collectif. Il a envie d’apporter sa contribution dans l’accomplissement des objectifs qui sont les nôtres. Au-delà de ses facilités techniques, ce qui saute aux yeux, c’est sa capacité à ne jamais rien lâcher et je pense que les supporters vont apprécier. Nous avions déjà beaucoup de qualités dans le vestiaire et son arrivée en apporte encore plus !» Rendez-vous en 2020 avec Corentin Jean dans la rotation offensive donc…