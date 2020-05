RC Lens – Mercato : Badé chipé au nez de l’ASSE, du LOSC et d’autres ambitieux de L1

true

Vainqueur de la bataille pour Loïc Badé (Le Havre, 20 ans), le RC Lens a sans doute réalisé un coup fumant.

Comme nous vous l’indiquions hier, Loïc Badé, jeune défenseur prometteur du Havre (20 ans) va quitter la Normandie et rejoindre le RC Lens. « L’Equipe » confirme ce dimanche que le stoppeur, qui était en fin de contrat stagiaire, va s’engager pour trois saisons plus une année en option avec le club artésien. Un bon coup pour les Sang et Or qui n’auront qu’à payer les indemnités de formation.

Sur ce dossier, le Racing – promu en Ligue 1 – s’est montré plus prompt que bon nombre de clubs de l’élite. Comme nous vous l’avions déjà indiqué, l’AS Saint-Etienne était sur le coup pour s’offrir la « pépite » Badé. Les Verts étaient loin d’être les seuls sur le coup.

Dans son édition du jour, « L’Equipe » assure également que le MHSC, l’OGC Nice ou le RC Strasbourg faisaient aussi parti des clubs intéressés. « Le Courier Picard » ajoute également un intérêt marqué du grand rival régional du RC Lens : le LOSC. Dénominateur commun de tous ces clubs : ils ont souvent le nez creux pour dénicher des pépites en L2. Bon présage pour Lens ?