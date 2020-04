RC Lens – Mercato : Bourigeaud rêve plus grand que le Stade Rennais

true

Arrivé au Stade Rennais en provenance du RC Lens à l’été 2017, Benjamin Bourigeaud (26 ans) pourrait quitter le club breton au mercato estival.

Le Stade Rennais résistera-t-il à la crise ? Si la famille Pinault semble avoir les reins assez solides pour permettre au club breton d’affronter les conséquences économiques du coronavirus, le mercato pourrait laisser des traces à la Piverdière. Plusieurs joueurs du Stade Rennais pourraient ainsi être attaqués et pas par n’importe qui.

Eduardo Camavinga figure dans les petits papiers du grand Real Madrid, tandis que M’Baye Niang fait déjà rêver les supporters de l’OM. « Pour moi, c’est flatteur, ça veut dire que je fais de belles choses. Et Marseille, au vu de son histoire, des supporters qu’ils ont aussi… Si demain on te dit que l’Olympique de Marseille te veut, la question se pose, tu réfléchis, parce que c’est un grand club et c’est un club qui mérite d’être respecté aujourd’hui en France », a affirmé l’attaquant sénégalais cette semaine.

Bourigeaud rêve plus grand que Rennes

Un troisième larron pourrait faire défaut au Stade Rennais la saison prochaine : Benjamin Bourigeaud. Selon Foot Mercato, l’ancien milieu de terrain du RC Lens garde une belle cote sur le marché et ne cache pas son envie d’évoluer plus haut à l’avenir. Sous contrat jusqu’en 2023, le joueur de 26 ans est évalué à 12 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.