RC Lens – Mercato : Grbic, Gradel, Sylla… Le point sur les dossiers des Sang et Or

À la recherche de nombreux renforts, le RC Lens prospecte aussi bien sur le plan défensif qu’offensif. Avec des avancées plus ou moins concrètes.

Actif sur le marché des transferts (Farinez, Clauss Baldé, Jean), le RC Lens piste beaucoup de joueurs pour renforcer son effectif. En quête d’un maintien rapide en Ligue 1, les Sang et Or sont notamment à la recherche d’un offensif depuis plusieurs semaines.

Le Moyen-Orient ou la MLS pour Max-Alain Gradel ?

Si l’intérêt le plus prononcé mène à Gaël Kakuta (Amiens), les dirigeants lensois prospectent à la recherche d’un bon coup à moindre prix. Pour cela, ils s’intéressent au profil de Max-Alain Gradel (32 ans). L’Ivoirien va s’en aller du Téfécé, relégué à l’heure actuelle en Ligue 2. Selon La Dépêche du Midi, l’organigramme toulousain accepterait de lâcher l’ancien de l’ASSE pour un prix dérisoire. Le quotidien avance un prix estimé autour du million d’euros. Sous contrat jusqu’en 2021, l’actuel capitaine du TFC serait ainsi récompensé de son engagement depuis plusieurs saisons dans la Ville Rose. Le RC Lens a les moyens de débourser cette somme. Sauf que l’option saoudienne semble la plus avancée. Gradel serait même prêt à refuser deux offres de MLS pour rejoindre le pays du Golfe.

#ASSE Gradel bradé : La Dépêche du Midi évoque aujourd’ui le cas de notre ancien petit poulet d’Abidjan. « Sans lui, tout le monde s’accorde à dire que le TFC serait en L2 depuis une…https://t.co/bIoGZTPg79 — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) June 8, 2020

Rien de concret pour Grbic

Dans les autres dossiers importants pour les Sang et Or, celui menant à Adrian Grbic. Le buteur de Clermont attire de nombreux clubs notamment en Ligue 1 et le RC Lens ne fait pas exception. Mais ce dossier semble avancer à petits pas. Selon le journaliste de MaLigue2 Laurent Mazure, qui a pris des renseignements auprès de son agent, il n’y aurait rien de concret entre le RC Lens et le buteur clermontois.

« Rien de concret » pour le moment entre Grbic et Lens dixit son agent. De toute, tant que Clermont n’aura pas une offre à hauteur de ses espoirs… comme la concurrence est rude, le club auvergnat est en position de force. — Laurent Mazure (@Laurentmazure) June 9, 2020

Des discussions pour Sylla

Enfin, les Sang et Or creusent de manière très concrète le dossier Issiaga Sylla, défenseur de Toulouse. Mohamed Toubache puis le site Les Violets ont tour à tour annoncé que les discussions évoluaient favorablement, avec une proposition concrète qui ne devrait plus tarder. Damien Comolli ne compte pas retenir à tout prix le défenseur qui semble donc se diriger petit à petit vers l’Artois.