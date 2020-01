RC Lens – Mercato : Carlier était confronté à un risque en restant au Racing

true

Le RC Lens a dégraissé comme il a pu cet hiver. Benjamin Moukandjo a notamment fait ses valises en quittant le club artésien pour rebondir chez le voisin du VAFC.

Si Vitor Costa ne sera pas retenu avant minuit, Maxence Carlier a connu cela il y a peu. Le défenseur de 22 ans a en effet quitté les Sang et Or pour signer en faveur du Stade Lavallois (N). Cette opération l’a tranquillisé par rapport à son avenir, lui qui allait être libre en juin prochain.

« En fin de contrat, on n’est jamais à l’abri d’une blessure »

« J’étais en fin de contrat à Lens, qui a d’autres ambitions et veut monter en Ligue 1, et je restais sur trois prêts consécutifs (Tubize, Tours et Laval). Même si c’est mon club de cœur, il fallait que j’aille ailleurs pour mon futur, a affirmé Carlier dont les propos sont relayés par le site Lensois.com. Laval m’a donné une opportunité d’assurer mes arrières. En fin de contrat, on n’est jamais à l’abri d’une blessure. Là je sais que derrière, j’ai quelque chose. Ça va me permettre de me libérer, et de donner tout ce que j’ai pour l’équipe. »