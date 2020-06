RC Lens – Mercato : ce gros obstacle à l’arrivée de Charles Kaboré

true

Parti en Russie à l’été 2013, l’ancien milieu de terrain de l’OM y gagne très bien sa vie. Ce qui rend une arrivée au RC Lens très hypothétique.

Ce mardi, L’Equipe annonce un intérêt du Racing Club de Lens pour Charles Kaboré. A 32 ans, le Burkinabé serait une recrue intéressante pour le promu, son activité au milieu de terrain était toujours aussi grande et son expérience forte de 13 ans au plus haut niveau, dont 6 à Marseille.

Mais il y a un mais… En 2013, Kaboré a mis les voiles sur la Russie, à Krasnodar, non pas pour le challenge sportif mais pour le gros salaire qui l’attendait, estimé à 2 M€ nets par an selon Foot Mercato. Salaire sur lequel les clubs français ne peuvent pas s’aligner. Ainsi, l’été dernier, alors qu’il était en fin de contrat à Krasnodar, le Burkinabé avait été proposé à plusieurs clubs de L1 évoluant entre la 5e et la 10e place mais aucun contact n’était allé au bout.

Plus de 150.000€ mensuels, c’est un obstacle rédhibitoire pour un promu, surtout après la crise financière liée à la pandémie de Covid-19. A moins d’un effort exceptionnel consistant à diviser son salaire par deux, Charles Kaboré devrait donc poursuivre l’aventure au Dynamo Moscou, où il a signé l’été dernier en voyant que ses touches en France ne donnaient rien…