RC Lens – Mercato : Cheick Doucouré a une préférence pour son avenir

Suivi à l’étranger, Cheick Doucouré (RC Lens, 20 ans) se verrait bien signer en Espagne ou en Angleterre après avoir découvert la Ligue 1 dans le Nord.

Arrivé à 18 ans au RC Lens en provenance de l’Académie Jean-Marc Guillou, Cheick Doucouré (20 ans) s’est imposé en deux ans et demi comme l’une des grosses promesses des Sang et Or. Apparu à 57 reprises en Ligue 2 (3 buts, 2 passes décisives), le milieu malien fait partie des joueurs les plus suivis de l’effectif… Mais il ne se prend pas la tête comme il l’a reconnu lors d’un entretien à « Onze Mondial ».

« C’est une fierté. Cela prouve que mon travail est reconnu. Les clubs voient mon sérieux. Ça me donne envie de bosser davantage et de me surpasser », a-t-il glissé, surtout désireux de continuer un an dans l’Artois avant le grand départ : « D’abord, je veux jouer en Ligue 1. Après, on verra. Pourquoi pas l’Angleterre ou l’Espagne ? »

Quant à savoir quels sont ses rêves, Cheick Doucouré ne les cache pas vraiment. Le FC Barcelone le faisait rêver lorsqu’il était plus jeune : « Au quartier, on m’appelait Ronaldinho. Je n’ai jamais su pourquoi. Je dribblais plutôt bien, j’étais un buteur surtout », rigole-t-il.