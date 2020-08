RC Lens – Mercato : clap de fin dans le dossier Azor Matusiwa ?

true

En dépit de la volonté du RC Lens de s’attacher les services du joueur, Azor Matusiwa semble rester une saison de plus à Groningue.

Des semaines, déjà, que le dossier est évoqué sans que rien n’avance. On parle ici du milieu de terrain du FC Groningen, Azor Matusiwa, âgé de 22 ans, international espoirs néerlandais, et annoncé au RC Lens avec, semble-t-il, beaucoup de précipitation. Certes, les dirigeants lensois ont bel et bien formulé une offrent estimée aux alentours de 4 millions d’euros. Certes, le joueur a pour sa part clairement fait comprendre qu’il souhaitait rejoindre le Nord.

Et pourtant, rien ne bouge. En cause, vous l’avez compris, l’intransigeance de Groningen, pas vraiment disposé à perdre un élément aussi prometteur. Ce matin, le site lensois.com donne des nouvelles de Matusiwa, qui vient tout juste de prendre du galon dans son club en portant, et en l’absence d’Arjen Robben, le brassard de capitaine lors d’un match amical face à Heracles Almelo.

« Un professionnel de haut niveau, très apprécié des autres coéquipiers. »

Quant à son entraîneur, Danny Buijs, il n’a pas vraiment l’air, dans ses propos, d’évoquer un joueur promis au départ dans les prochains jours. « Matusiwa est un exemple pour le groupe. Un professionnel de haut niveau, très apprécié des autres coéquipiers(…)Vous ne pouvez pas tout mettre sur les épaules d’Arjen Robben, nous avons également besoin de 2 ou 3 autres garçons qui l’aident et qui ont des responsabilités. »