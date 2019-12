RC Lens – Mercato : Doucouré prolongé jusqu’en 2024, Pouille satisfait

true

Le RC Lens a officialisé en cette fin d’après-midi la prolongation jusqu’en 2024 de son milieu de terrain Cheick Doucouré, 20 ans le 8 janvier 2020. Le directeur général, Arnaud Pouille, se félicite.

Révélation de la première partie de saison du Racing, Cheick Doucouré était courtisé par les plus grands clubs français. Les dirigeants « sang et or » avaient donc tout intérêt à le prolonger rapidement pour blinder son contrat. Depuis cet après-midi, c’est chose faite. Le Malien est désormais lié à Lens jusqu’en 2024.

Une excellente chose, comme l’a expliqué le directeur général, Arnaud Pouille : « Cheick a rapidement démontré de réelles qualités de footballeur depuis la saison dernière, mais aussi des qualités humaines. Il est très apprécié par l’intégralité du vestiaire et du club. C’est un jeune homme qui a compris les exigences du foot professionnel, il travaille en conséquence en étant devenu progressivement un joueur très important au sein de notre effectif. Sa prolongation est méritée, nous le félicitons pour cela ».

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Doucouré, lui, a expliqué : « Le RC Lens est un très bon club et il m’a beaucoup fait progresser. Je suis arrivé jeune d’Afrique et depuis j’ai appris beaucoup de choses en analysant et en réfléchissant. Ça m’a aidé dans mon adaptation. Mentalement, j’ai grandi. Sur le terrain, je me suis amélioré dans beaucoup de domaines. J’ai découvert le poste de défenseur et je me suis développé physiquement. Maintenant, je dois continuer à travailler, rester sur ma bonne dynamique actuelle et je pense que ça va bien se passer. J’espère que l’on va atteindre l’objectif du club qui est de monter en Ligue 1. »