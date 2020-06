RC Lens – Mercato : en plus de Matusiwa, un jeune attaquant suisse serait aussi suivi !

true

D’après La Voix du Nord, le RC Lens serait bien sur la piste d’Azor Matusiwa (Groningue) et suivrait également Andi Zeqiri (Lausanne).

En quête de renforts pour aborder son retour en Ligue 1, le RC Lens étudie plusieurs options à l’étranger. Comme révélé hier par Manu Lonjon, le club artésien est bel et bien sur Azor Matusiwa (Groningue, 22 ans). « La Voix du Nord » confirme que ce jeune milieu néerlandais, formé à l’Ajax Amsterdam, fait bel et bien l’objet d’un intérêt nordiste dans le cadre du remplacement de Guillaume Gillet.

Pour l’heure, le Racing n’a soumis aucune offre à Groningue pour Matusiwa mais, du côté Néerlandais, on serait ouvert aux négociations. Prix affiché : 2,5 M€. Si Reims et Bordeaux, un temps intéressés, ont lâché cette piste, ce ne serait pas le cas du PSV Eindhoven. Le joueur batave serait quant à lui « très sensible » au challenge lensois.

Le média des Hauts-de-France évoque notamment une toute nouvelle piste en attaque : Andi Zeqiri (Lausanne Sport, 20 ans). Le RCL aurait pris des renseignements sur ce jeune buteur helvète, brillant (doublé) lors de la dernière victoire des U23 de la Nati face aux Bleuets en novembre dernier (3-1). Sans aller plus loin pour l’instant.