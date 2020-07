RC Lens – Mercato : Éric Roy est de nouveau sur le marché

false

Éric Roy n’est plus le directeur sportif de Watford. Sa mission auprès du groupe professionnel prenait fin à l’issue de la saison de Premier League.

Les missions d’Éric Roy se suivent et se ressemblent. Avec la relégation de Watford en Championship, L’Équipe annonce ce jeudi que les deux parties sont convenues de ne pas la renouveler.

L’ancien directeur sportif du RC Lens avait été nommé dans le nord de Londres le 12 décembre 2019, alors que les Hornets étaient derniers du classement et plafonnaient à neuf points, à six unités du premier non relégable (Aston Villa). Trois défaites lors des trois derniers matches a poussé Watford vers la rétrogradation… pour un point.

Watford envisage de se structurer d’une manière différente

« La mission de Roy, qui entretient toujours de bons rapports avec la famille Pozzo, propriétaire de Watford et de l’Udinese, arrivait à expiration à l’issue de cette saison, rappelle le quotidien sportif. Il était prévu de rediscuter avec ses patrons en cas de maintien alors qu’une descente actait une séparation. En Championship, le club londonien envisage de se structurer d’une manière différente. » Roy est donc de nouveau sur le marché.