RC Lens – Mercato : Farinez a signé (officiel)

true

Attendue, la signature de Wuilker Farinez a été officialisée par le RC Lens. Prêté par les Millonarios, le portier s’est engagé pour une saison.

Le RC Lens se prépare à son arrivée en Ligue 1 ! Promus en première division après l’arrêt des championnats en raison du Covid-19, les Sang et Or se plongeront à nouveau dans l’élite professionnelle après des années de purgatoire.

Dans cette optique, le RC Lens continue de se renforcer. Les Lensois veulent obtenir un maintien rapide en Ligue 1. Dans cette optique, Wuilker Farinez rejoint en prêt l’Artois. Le gardien arrive en provenance du Millonarios FC. Une arrivée assortie d’une option d’achat que les nordistes pourront déclencher l’an prochain.

Âgé de 22 ans, le Vénézuélien connaîtra sa première expérience en Europe. Farinez est revenu sur sa signature au RC Lens : « Je suis forcément très heureux. Mais surtout, je suis reconnaissant que l’on m’ait donné la possibilité de rejoindre le RC Lens. A moi de travailler dur ! J’essaierai de donner satisfaction dès que j’en aurai l’occasion. On m’a parlé du foot en France, notamment l’ancien Lensois Gabriel Cichero que j’ai eu l’occasion de rencontrer. Il m’a dit le plus grand bien du club. Cela a décuplé ma motivation de rejoindre un club comme Lens. »

Avant de poursuivre sur son nouvel environnement : « C’est un grand changement dans ma carrière et dans ma vie, également une grande opportunité et je vais tout donner pour réussir parce que cette institution le mérite. »

Puis, Farinez s’est décrit au public lensois. Il devrait être la doublure de Jean-Louis Leca : « Je suis un gardien avec une grande explosivité et de bons réflexes sur ma ligne. J’essaye d’apprendre tous les jours à l’entraînement et en match. Dans la vie, je suis quelqu’un de respectueux et dévoué, c’est très important. Ce sont les valeurs qu’on m’a inculquées. Je suis également très croyant. Mes objectifs en venant ici sont avant tout collectifs : rester en Ligue 1, ne pas se fixer de limite, finir le plus haut possible. » Désormais, le RC Lens va pouvoir se concentrer sur les renforts offensifs avec en priorité la venue de Gael Kakuta.