RC Lens – Mercato : Ganago sera bien un joueur lensois !

En dépit d’un contre-temps, survenu hier soir, le Niçois, Ignatius Ganago, devrait bel et bien porter les couleurs du RC Lens la saison prochaine.

C’est l’imbroglio du jour au RC Lens. Qui, fort heureusement, ne devrait pas avoir de conséquences sur le Mercato estival des Sang et Or. Alors que le Niçois, Ignatius Ganago, devrait officiellement s’engager avec le RCL hier soir, avant la clôture temporaire du marché, des documents en provenance de Nice ne sont jamais arrivés et ont empêché la finalisation du transfert.

L’épisode est ainsi raconté par nos confrères de la Voix du Nord. « C’était sans compter sur les atermoiements nocturnes des dirigeants niçois. Ces derniers semblent avoir tergiversé, dans les dernières heures du mercato, au moment de l’envoi des derniers éléments administratifs permettant d’entériner définitivement le transfert. »

Et le quotidien de préciser que Ganago s’engagera finalement avec les Sang et Or au mois d’août. Participant même aux prochains matches amicaux. « Ce vendredi matin, Ignatius Ganago est toujours à la Gaillette. Il devrait pouvoir participer aux matches amicaux. En revanche, il ne sera qualifié pour les matchs officiels qu’à partir du 15 août. Lens ne débutera sa saison que le 24 août… à Nice. »