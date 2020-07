RC Lens – Mercato : Groningen a rembarré les Sang et Or pour Matusiwa

true

Le club hollandais a refusé la première offre du RC Lens pour sa sentinelle. Soit les Sang et Or paient le juste prix, soit il n’y aura pas de transfert.

Auteur d’un gros recrutement pour ses retrouvailles avec l’élite, le Racing Club de Lens tient à renforcer un dernier poste, celui de sentinelle. Pour cela, il lorgne le joueur de Groningen Azor Matusiwa. D’après L’Equipe du 9 juillet, les Hollandais seraient prêts à céder leur joueur pour 5 M€ et les « Sang et Or » auraient formulé une offre de 4 M€.

Mais d’après Ignazio Genuardi, à l’instar de ce qui s’est produit avec Amiens et Gaël Kakuta, les négociations devraient être très longues car Groningen n’entend pas faire de concession : « Alors que Metz et Lens sont sur les rangs, le FC Groningen n’a pas l’intention de faire le moindre cadeau pour le transfert de Matusiwa. Aujourd’hui, les offres sont jugées insuffisantes ».

Reste que les Lensois ont prouvé depuis le début de cette campagne de transferts qu’ils savaient se montrer patients et, surtout, qu’ils parvenaient souvent à leurs fins…