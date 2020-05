RC Lens – Mercato : Guillaume Gillet annonce son départ !

true

Le vétéran belge de 36 ans vient d’annoncer sur son compte Instagram qu’il ne serait pas prolongé par les « Sang et Or », lui dont le contrat a expiré.

Grosse surprise ce mardi matin au Racing Club de Lens ! Sur son compte Instagram, Guillaume Gillet a annoncé son départ. Le milieu de terrain belge de 36 ans annonce qu’il ne sera pas prolongé, lui qui aura rempli la mission qu’il s’était fixée à son arrivée il y a deux ans, à savoir faire remonter les « Sang et Or ».

« C’est avec le cœur brisé que je dois vous annoncer que le club ne désire pas continuer l’aventure avec moi ! La seule chose qui me console, c’est d’avoir réussi avec l’équipe à remettre les Sang et Or à la place qu’ils méritent. C’est la tête haute que je m’en vais, le goût amer de cette décision ne pourra jamais me faire oublier votre soutien, votre gentillesse et la façon dont vous m’avez accueilli sur vos terres. »

Guillaume Gillet a annoncé son départ du #RCLens, déçu de ne pas pouvoir prolonger. Qu’en pensez-vous ? https://t.co/iEPM2IoNPy pic.twitter.com/YTuUP5sYC3 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) May 12, 2020

Cette décision des dirigeants lensois ne manque pas de surprendre puisque l’expérience est l’une des qualités recherchées par les promus pour leur première saison en L1. Et Gillet, passé notamment par Anderlecht, le FC Nantes et l’Olympiakos, ne manquait justement pas de bouteille…