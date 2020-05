RC Lens – Mercato : Haise a lancé deux nouvelles cibles alléchantes

true

Franck Haise et Florenti Ghisolfi continuent de prospecter au mercato afin d’étoffer l’effectif du RC Lens la saison prochaine. Deux nouveaux renforts sont cités.

Le RC Lens prépare un recrutement malin cet été. Si les pistes explorées ne seront pas toutes fructueuses (Corchia), les hameçons lancées par Florent Ghisolfi ne manquent pas de touches. Mohamed Toubache-Ter, particulièrement bien renseigné sur les transferts du club artésien, affirme ainsi que les Sang et Or se sont mis sur les rangs de Kiki Kouyaté (ESTAC, 23 ans).

« Sa solidité dans les duels, son jeu de tête lui permettent de briller dans les deux surfaces (20% des réalisations de son équipe). Indéboulonnable dans une défense à 3, l’international malien est dans le viseur du du RC Lens, a informé l’insider sur Twitter. C’est un droitier mais qui peut jouer axe gauche, sa polyvalence plaît au board lensois. Montpellier est sur le coup mais toujours aucune offre. Super joueur au parcours atypique avec un état d’esprit exceptionnel. »

Muleka, 7 buts en 10 matches de C1 africaine !

Autre piste lancée par le RC Lens, cette fois-ci en attaque : Jackson Muleka (TP Mazembe, 20 ans). Avec le club congolais, l’intéressé a inscrit 7 buts en 10 matches lors de la dernière Ligue des Champions africaine. Selon France Football, le club artésien aurait déjà établi des contacts, pour un transfert estimé entre 1,5 et 2 millions d’euros. La France et la Belgique seraient ses destinations privilégiées alors que de grands clubs du continent africain le suivent aussi, comme Al Ahly et Zamalek en Egypte. Muleka a l’avantage de jouer à tous les postes offensifs.

.@kikikouyate3 est un jeune DC âgé de 23 ans.

Sa solidité dans les duels, son jeu de tête lui permettent de briller dans les deux surfaces (20% des réalisations de son équipe)

Indéboulonnable dans une défense à 3, l’international malien est dans le viseur du #RCLens !! #ESTAC pic.twitter.com/kSCPyCv6Db — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 19, 2020