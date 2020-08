RC Lens – Mercato : Haise confirme les envies de départ de Radovanovic

false

Présent en conférence de presse, l’entraîneur du RC Lens Franck Haise a confirmé les envies de départ de son défenseur Radovanovic.

De retour dans l’élite du football français, le RC Lens est prêt à en découdre après un mercato ambitieux. L’effectif des Sang et Or a été renforcé qualitativement et quantitativement. Des mouvements sont encore à prévoir – dans le sens des arrivées comme des départs – en fonction du début de championnat. Pour rappel, le mercato français ferme ses portes le 5 octobre.

Un joueur est déjà sur le départ, il s’agit d’Aleksandar Radovanovic. Le défenseur serbe s’est notamment entraîné seul ce vendredi, comme le rapporte Lensois.com. Présent en conférence de presse, l’entraîneur Franck Haise n’a pas pu échapper à la question. Ce dernier a confirmé les envies de départ de son joueur.

« Aleksandar Radovanovic souhaite quitter le club depuis la reprise. Il n’est pas dans les meilleures dispositions mentales pour s’entraîner. D’un commun accord, il s’entraîne donc seul avec un membre du staff. On a un effectif solide et avec de la concurrence. Si des joueurs préfèrent partir ailleurs, c’est leur décision. Je travaille avec les joueurs qui ont 100% leur tête au Racing Club de Lens. Sa décision n’est pas forcément liée uniquement à la concurrence. Il a ses raisons», a-t-il déclaré.